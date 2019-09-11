أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد عن مثلي الكمية .

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 % إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 % إلى 57.77 دولار للبرميل.