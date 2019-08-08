تراجع معدل التضخم في مصر إلى 7.8% في يوليو الماضي على أساس سنوي

تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 7.8% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه 13 % .

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين اليوم أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.5 % مقارنة بشهر يونيو الماضي ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة.

وأشار إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 %، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، وزيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأفاد البيان أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي زاد في الحضر بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه؛ وفي الريف ارتفع المعدل بنحو 1.3 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه.