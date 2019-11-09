/ مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع .

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 182.24 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 27674.80 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 8.40 نقطة، أو 0.27 بالمئة، ليغلق عند 3085.18 نقطة، كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 23.89 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 8434.52 نقطة.