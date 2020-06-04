البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين، وسط تفاؤل بالارتفاعات القوية التي سجلتها أسواق المال العالمية، وتراجع المخاوف من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر9 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1ر568 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفات نقل ملكية بقيمة 4ر1 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى اكس 30" بنسبة 89ر1% ليبلغ مستوى 14ر10621 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجى اكس 70" بنسبة 9ر1% ليبلغ مستوى 29ر1221 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 74ر1% ليبلغ مستوى 98ر1963 نقطة.