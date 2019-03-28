البورصة العراقية تغلق على انخفاض بنسبة 0.47%

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على تراجع بنسبة 0.47%, متوقفاً عند 449.67 نقطة.

وبحسب المؤشر فقد انخفضت أسهم 12 شركة فيما ارتفعت أسهم شركتين, وبقيت أسهم 16 شركة محافظة على قيمتها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 778,684,485 سهماً, بقيمة 693,440,687 ديناراً عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 284 صفقة شملت 30 شركة مساهمة.