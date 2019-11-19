الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.4% أي ما يعادل 152 نقطة، وأقفل عند مستوى 38564 نقطة.

وبلغ حجم التداول 246093860 سهمًا، نفذت في 377 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 174 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 177 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.