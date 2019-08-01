مؤشر بورصة الخرطوم يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم, مرتفعاً عند 14489.307 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم مقارنة بالأمس انخفاض حجم التداول من 32,926,707 إلى 4,080,675 جنيهاً بنسبة انخفاض بلغت 88% وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 59,396 الى 650,895 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 996% وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 124 صفقة إلى 9 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 93%.