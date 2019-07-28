مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً



أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقراً عند 14470.841 نقطة.

وشهدت معاملات اليوم مقارنة مع تداولات أمس إنخفاض حجم التداول من 46,881,735 الى 9,475,485 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت 80%.

وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 88,327 الى 917,993 ورقة مالية بنسبة إرتفاع بلغت 939%.

وإنخفض عدد الصفقات المنفذة من 143 صفقة إلى 63 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت 56%.