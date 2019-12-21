الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.43%



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43% أي ما يعادل 177 نقطة، وأقفل عند مستوى 40832 نقطة.

وبلغ حجم التداول 104448870 سهماً نفذت في 330 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 155 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 163 شركة، واستقرت قيمة أسهم 12 شركة.