الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.93 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.93 % أي ما يعادل 363 نقطة، وأقفل عند مستوى 39412 نقطة.

وبلغ حجم التداول 83811410 سهماً نفذت في 338 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 214 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 100 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاتصالات والتكنولوجيا والكهربائيات والطاقة على التداول الإيجابي في البورصة.