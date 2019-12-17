البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.14%، عند مستوى 1809.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهماً، نفذت خلال 1,870 صفقة.