بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.70%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.70 % أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 579.22 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 ألفاً و765 سهماً، بقيمة 230 ألفاً و875 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 30 صفقة.

كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و17 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و59 الف دولار لجلسة التداول السابقة.