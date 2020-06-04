الدولار الأمريكي يقفز 22 قرشًا أمام الجنيه المصري خلال يومين

واصل سعر الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه في سوق الصرافة المصرية ليصل لأعلى مستوى منذ 7 شهور، مسجلًا 13ر16 جنيها للشراء و23ر16 جنيها للبيع.

وأفادت تقارير اقتصادية اليوم أن الدولار ارتفع 12 قرشاَ دفعة واحدة أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم، مبينًة أنه سجل أمس 02ر16 جنيها للشراء و12ر16 جنيها للبيع

وقفز الدولار بنحو 22 قرشاً خلال أمس واليوم وفقا للموقع الرسمى للبنك المركزى المصري.