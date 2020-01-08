بورصة تونس تغلق على تراجع جديد

أغلقت بورصة تونس على 6889.97 نقطة مسجلة تراجعًا جديدًا بـ 0.42 % بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 2.5 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال التداولات أسهم ثماني شركات مدرجة في البورصة بينما تراجعت أسهم 43 أخرى لتستمر 16 شركة على وضعها.