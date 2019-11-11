مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح منخفضة

افتتحت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم منخفضة، حيث قوّضت تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات بشأن اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفاقم تصاعد أعمال العنف في هونج كونج قلق المستثمرين.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 100.58 نقطة، أو 0.36 في المئة، ليفتتح عند 27580.66 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 12.75 نقطة، أو 0.41 في المئة، إلى 3080.33 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 44.05 نقطة، أو 0.52 في المئة، إلى 8431.26 نقطة.