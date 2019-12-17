الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع



أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.3 % أي ما يعادل 123 نقطة، عند مستوى 41768 نقطة.

وبلغ حجم التداول 253882830 سهماً نفذت في 371 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 121 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 233 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.