بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.78 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.78 % أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 728.40 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 44 ألفاً و251 سهماً، بقيمة 484 ألفاً و728 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 40 صفقة.

وتحسنت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و200 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و144 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.