البورصة العراقية تغلق على ارتفاع



أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.35%, متوقفاً عند 488.93 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 720,664,519 سهماً, بقيمة 598,282,444 ديناراً عراقيًا, تحصلت من إبرام 351 صفقة, شملت 31 شركة مساهمة, من أصل مئة وشركتين مسجلات في البورصة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات, وانخفاض أسهم 8, فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.