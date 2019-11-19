مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,506.77 بارتفاع قدره 5.11 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.60 بارتفاع قدره 0.59 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و782 ألفا و957 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و163 ألفا و556 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.