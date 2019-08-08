بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 4ر10 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6104 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر167 مليون سهم تمت من خلال 5878 صفقة نقدية بقيمة 9ر25 مليون دينار كويتي (نحو 06ر88 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4896 نقطة بنسبة 41ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر115 مليون سهم تمت عبر 3508 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 36ر18 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6718 نقطة بنسبة انخفاض 37ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر52 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة بقيمة 5ر20 مليون دينار (نحو 7ر69 مليون دولار).