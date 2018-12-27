تراجع التدفقات المالية إلى لبنان بنسبة 12 %

سجلت التدفقات المالية في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 ما قيمته 11,3 مليار دولار بتراجع نسبته 11,6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 إلا أنها حافظت على معدل شهري يفوق المليار دولار.

وأوضح تقرير مصرفي نشر اليوم أن التدفقات المالية إلى لبنان تراجعت إلى ما يقارب 12 % , لافتاً إلى أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 4% من 13,9 مليار دولار إلى 14,4 مليار دولار في العام 2018 تماشياً مع نمو نسبته 4 % في حجم الواردات لتصل إلى حوالي 16.87 مليار دولار , ما طغى على ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4,1 % إلى 2.46 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018.

كما كشف التقرير أن التصدير البري تراجع بنسبة 26,1 % على صعيد سنوي فيما ارتفع التصدير الجوّي بنسبة 8,7 %، والتصدير البحري بنسبة 5,2%.