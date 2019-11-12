أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.09 %



تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 1.35 بنسًا أو بنسبة 0.09 % إلى 1462.83 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بقيمة 5.45 بنسًا أو بنسبة 0.37 % إلى 1458.70 دولارًا أمريكيًا.