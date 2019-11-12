بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6ر12 نقطة



أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر12 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5730 نقطة بنسبة انخفاض 22ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 133 مليون سهم تمت من خلال 5131 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 07ر44 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4698 نقطة بنسبة تراجع بلغت 93ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر104 مليون سهم تمت عبر 3149 صفقة بقيمة 4ر7 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 28ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر6259 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر28 مليون سهم تمت عبر 1982 صفقة بقيمة 4ر14 مليون دينار.