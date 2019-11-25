المؤشر الياباني يرتفع 0.78 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو



ارتفع المؤشر القياسي الياباني في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر 0.78 في المئة إلى 23292.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المئة إلى 1702.98 نقطة.