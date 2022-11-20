مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم ، مستقراً عند 71044.181 نقطة. ومقارنة بتداول يوم الخميس فقد ارتفع حجم التداول من 3,989,212 جنيها إلى 59,825,998 جنيها، كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 39,121 ورقة مالية إلى 8,129,027 ورقة مالية. وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 9 إلى 11 صفقة.