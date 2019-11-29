الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.48% أي ما يعادل 581 نقطة، وأقفل عند مستوى 39287 نقطة.

وبلغ حجم التداول 258944010 سهماً نفذت في 385 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 281 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 88 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.