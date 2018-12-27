البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية
عمّان - العرب اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.17 في المئة ، عند مستوى 1910.22 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 149.2 مليون دينار أردني ، وسط تداول 18.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,823 صفقة.

 

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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



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