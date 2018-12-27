البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.17 في المئة ، عند مستوى 1910.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 149.2 مليون دينار أردني ، وسط تداول 18.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,823 صفقة.