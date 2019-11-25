سعر الذهب في المعاملات الفورية يتراجع بنسبة 0.1 %



تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.1 % إلى 1460.85 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 % إلى 1460.80 دولارًا أمريكيًا.