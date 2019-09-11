الأسهم الأمريكية تبدأ تداولها على ارتفاع

بدأت الأسهم الأمريكية اليوم تعاملاتها على ارتفاع، متأثرة بتحرك الصين لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، وهو ما بدد بعض المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 18.62 نقطة، أو 0.07 % ليبلغ 26928.05 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.02 نقطة، أو 0.07 % ليبلغ 2981.41 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 7.53 نقاط، أو 0.09 في % ليصل إلى 8091.68 نقطة.