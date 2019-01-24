تراجع أسعار النفط في آسيا

تشهد أسعار النفط تراجعا في آسيا اليوم متأثرة بقلق المستثمرين من تباطؤ الطلب العالمي والتقديرات التي تشير إلى زيادة مخزونات الخام الأمريكي.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 19 سنتا ليبلغ سعره 52,43 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وتراجع برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مارس 23 سنتا وبلغ إلى 60,91 دولارا.