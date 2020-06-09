سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، تراجعه في السوق الموازية "غير الرسمية" ليسجل 138 جنيها مقابل 140 يوم الإثنين ،وفق وسائل إعلام محلية .

في الوقت نفسه، سجل سعر العملة الخضراء في بنك السودان المركزي 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وتكرر سعر 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في البلاد التي تعاني من ندرة في النقد الأجنبي.

وكان الدولار قد وصل إلى قمة 145 جنيها خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية مدفوعا بزيادة الطلب.

وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، الأحد، إن بلاده بدأت مفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

وليس بوسع السودان حتى الآن الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للحصول على دعم لأن الولايات المتحدة ما زالت تدرجه كدولة راعية للإرهاب كما أن عليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.

وتحتاج الخرطوم بشدة الحصول على دعم مالي لإعادة تنظيم اقتصادها.

وبلغت نسبة التضخم نحو 100% كما هبطت قيمة العملة في الوقت الذي تطبع فيه الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وبلغ سعر اليورو لدى البنوك والصرافة 66.22 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع ، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 69.92 جنيه للشراء، و70.27 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنوك في السودان 14.65 جنيه للشراء،مقابل 14.72 للبيع.

والدرهم الإماراتي استقر عند سعر 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل على شاشات التداول في سوق الصرف السوداني 177.53 جنيه للشراء، و178.42 للبيع.