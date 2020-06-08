الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفع مقابل الدولار بنسبة 0.31 % إلى 1.2708 دولار، وبنسبة 0.19 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1244 يورو.