الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

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العرب اليوم - الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الجنيه الإسترليني
لندن - العرب اليوم

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفع مقابل الدولار بنسبة 0.31 % إلى 1.2708 دولار، وبنسبة 0.19 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1244 يورو.

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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو



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