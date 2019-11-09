بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.40 في المئة، ليصل عند 7010.08 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 5.012 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، فيما انخفاض أسهم 22 أخرى، وأغلقت أسهم 14 شركة على ثبات.