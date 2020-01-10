صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر36 نقطة، أو ما يعادل 15ر0% ، ليصل إلى 09ر23776 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 36ر2 نقطة، أو ما يعادل 14ر0% ، ليصل إلى 41ر1731 نقطة.