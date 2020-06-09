سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، خلال تداولات البنوك وشركات الصرافة الصباحية بواقع 3 قروش، وفق متعاملين.

وبلغ متوسط السعر لدى معظم البنوك ، 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، مقابل 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع في ختام تعاملات الإثنين.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.

وجاء أقل سعر للدولار على شاشات تداول مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.03 جنيه للشراء، و16.13 للبيع.

وحقق الدولار على شاشة البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)أعلى سعر صرف عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وتراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا 18.20 جنيه للشراء، و 18.36 للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، و18.49 للبيع في ختام تعاملات الإثنين.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مسجلا 20.48 جنيه للشراء، و20.70 للبيع، مقابل 20.32 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

واستقر سعر الريال السعودي على شاشات التداول في البنوك المصرية صباح الثلاثاء، عند سعر 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدرهم الإماراتي مسجلا 4.41 جنيهللبيع ، و4.37 جنيه للشراء.

ولحق به سعر صرف الدينار الكويتي في مسيرة التراجع ليسجل 50.72 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.