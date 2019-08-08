بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة بنسبة 0.11 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.11 % أي ما يعادل نصف نقطة ليقفل عند مستوى 809.07 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43 ألفا و300 سهماً، بقيمة 102 ألف دولار، نفذت خلال 9 صفقة.

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و23 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و32 الف دولار لجلسة التداول السابقة.