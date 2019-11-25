مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 02ر4083 نقطة مرتفعًا بـ 61ر1 نقطة وبنسبة 039ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 41ر4081 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و895 ألف و405 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 2ر23 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و467 ألف و794 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 001ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 12ر19 مليار ريال عماني.