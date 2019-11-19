الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.22 في المئة، مما يعادل 16.10 نقطة، ليصل عند مستوى7323.80 نقطة.