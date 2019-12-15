بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 66ر40 نقطة



استهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 66ر40 نقطة ليبلغ مستوى 9ر6155 نقطة بنسبة 66ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشرر202 مليون سهم تمت من خلال 8371 صفقة نقدية بقيمة 6ر49 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر الس 9وق الرئيس 7ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4826 نقطة بنسبة 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر115 مليون سهم تمت عبر 3795 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 55ر57 نقطة ليصل لمستوى 3ر6828 نقطة بنسبة 85ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر87 مليون سهم تمت عبر 4576 صفقة بقيمة 4ر42 مليون دينار.