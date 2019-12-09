البورصة المصرية تغلق على تراجع



أغلقت البورصة المصرية مؤشراتها على تراجع اليوم، متأثرة باستمرار عمليات البيع من قبل شرائح من المستثمرين مع الاتجاه لتسوية المراكز المالية والمراكز الائتمانية المكشوفة قبل نهاية العام، والترقب لأي أنباء جديدة خاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية وعروض الشراء التي تشهدها بعض الشركات بالبورصة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر2 مليار جنيه ليسجل 8ر692 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 900 مليون جنيه، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجعًا نسبته 38ر0% ليغلق عند مستوى 52ر13442 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي فقد نحو 14ر0% من قيمته ليغلق عند مستوى 07ر523 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 22ر0% مسجلًا 05ر1369 نقطة.