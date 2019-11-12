مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,510.24 بانخفاض وقدره 5.67 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 752.17 بانخفاض وقدره 4.16 نِقَاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و263 ألفاً و134 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 372 ألفاً و506 دنانير بحرينية كانت من 62 صفقة.