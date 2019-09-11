الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 0.96 في المئة، ما يعادل 70.08 نقطة، ليصل عند مستوى 7338.03 نقطة.