البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض نسبة 0.21% ، عند مستوى 1789.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1,915 صفقة.