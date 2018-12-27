مؤشر بورصة البحرين يقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,322.20 نقطة على ارتفاع وقدره 3.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.53 نقطة على ارتفاع وقدره 13.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة ، 38 مليونًا و 690 ألفًا و 939 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 41 مليونًا و 596 ألفًا و 300 دينار نفذت من خلال 92 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 98.19 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.