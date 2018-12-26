بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

أقفل مـؤشر البحريـن العام اليوم ، عند مستوى 1,318.30 نقطة على ارتفاع وقدره 5.30 نقطة مقارنة بإقفاله السابق ، في حين أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 788.52 نقطة على ارتفاع وقدره 1.92 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول الـمستثـمرون في بـورصة البحريـن، 5.68 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 804.49 ألف ديـنـار بـحريني ، نفذت من خلال 109 صفقات.