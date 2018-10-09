مؤشرا البحرين العام يقفل على انخفاض والاسلامي على ارتفاع

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,324 بانخفاض قدره 1.00 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 938.49 بارتفاع قدره 3.08 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و 978 ألفاً و 496 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 468 ألفاً و 537 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.