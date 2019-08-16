الروبل الروسي مقتربًا من أدنى مستوى منذ مايو رغم ارتفاع أسعار النفط

استمر الروبل الروسي بالهبوط لليوم الثالث على التوالي اليوم، مقتربًا من أضعف مستوياته منذ مايو في تعاملات ضعيفة، مع تفضيل المستثمرين تقليل المخاطر، وسط تزايد الضبابية في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك مع إضطرابات الأسواق المالية العالمية التي تفاقمت هذا الأسبوع بفعل مخاوف من ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ في ألمانيا وكذلك الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش تراجع الروبل 0.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 66.41 للدولار متجها نحو 66.59 وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.

وهبط الروبل حوالي 1.7 بالمئة أمام الدولار، ومقابل اليورو تراجع 0.3 بالمئة إلى 73.64 .