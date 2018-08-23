الروبل الروسي يسجل أقل سعر في عامين بفعل مخاوف العقوبات

سجل الروبل الروسي أدنى مستوياته مقابل الدولار في أكثر من عامين يوم الخميس متأثرا بالمخاوف من فرض مزيد من العقوبات على روسيا وشراء عملات أجنبية لاحتياطيات البلاد.
وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل 1.19 بالمئة أمام الدولار إلى 68.84 بعدما سجل 68.96 روبل للدولار وهو أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2016.
وخسر الروبل 0.6 بالمئة ليجري تداوله عند 79.61 مقابل اليورو وهو أقل مستوياته منذ أبريل نيسان الماضي.
وقال محللون لدى في.تي.بي كابيتال في مذكرة ”المعنويات، خاصة بين المستثمرين العالميين، تظل شديدة التأثر بحديث العقوبات“.
وتعززت المخاوف من عقوبات جديدة بفعل أحدث التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وفي ضوء التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن تأثير روسي مزعوم على الانتخابات الأمريكية.
وتأثر الروبل أيضا بمشتريات عملات أجنبية من أجل احتياطيات الدولة. واشتري البنك المركزي الروسي عملات أجنبية بقيمة 20.1 مليار روبل (300.1 مليون دولار) للاحتياطيات في 21 أغسطس آب مقارنة مع ما قيمته 17.5 مليار روبل في اليوم السابق.
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