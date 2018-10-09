الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات منخفضة وسط ارتفاع العائدات ومخاوف النمو العالمي

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض اليوم، تحت ضغط ارتفاع العوائد وبعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، وعزا ذلك مباشرة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 17.59 نقطة أو 0.07 % إلى 26469.19 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 1.92 نقطة أو ما يعادل 0.07 % إلى 2882.51 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 7.44 نقطة أو 0.10 % إلى 7728.51 نقطة.