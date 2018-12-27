بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفلت بورصة تونس على 72ر7202 نقطة في ختام مداولات اليوم ، مسجلًة ارتفاعًا بـ44ر0 في المئة، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 470ر30 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات، أسهم 37 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 24 أخرى لتستمر 11 شركة على وضعها.